اليوم .. وزير الثقافة يَفْتَتِحْ قصر ثقافة إسنا في الأقصر

يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، ومحمد بدر، مُحافظ الأقصر، اليوم “الاثنين”، قصر ثقافة إسنا بجنوب المحافظة، والمُقام علي مساحة 1800 متر، والذي يطل على نهر النيل.

ويتكون قصر ثقافة إسنا من:” طابقين، الطابق الأول، يَضُمْ مكتبتان للصغار والكبار – قاعة لتعليم الأطفال قبل سن المدرسة، أما الطابق الثانية، فيضم قاعات للكمبيوتر – والندوات والمحاضرات إلى جانب مسرح صغير”.

ويتضمن حفل الافتتاح، عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، و إقامة معرض فني تشكيلي وورش فنية.

ويقرر أن، يتفقد وزير الثقافة، العديد من المواقع الثقافية بالمحافظة منها:” قصور ثقافة الأقصر- القرنة – حسن فتحي”، وذلك برفقة الكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس محمد أبو سعده، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وحسن خلاف، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.