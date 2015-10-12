إحالة أوراق قاتلى ضابط شرطة بشبرا الخيمة للمفتى

أحالت محكمة بنها أوراق عاطلين إلى المفتى على خلفية اشتراكهما مع آخرين فى إطلاق أعيرة نارية على الملازم أول محمد ياسر الضابط بقسم ثان شبرا الخيمة مما أدى إلى استشهاده .

ترجع وقائع الحادثة إلى تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بقيام علاء "ح" وبسام" أ" وإسلام" ز"وأحمد "ح" بإطلاق أعيرة نارية صوب الملازم محمد ياسر أثناء عودته من كمين ترعة الإسماعيلية، حيث قام الجناة بإيهام الضابط أن هناك عملية سرقة سيارة بالإكراه تحدث وحال اقترابه أطلقا أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى استشهادة، قضت المحكمة بإحالة أوراق اثنين من المتهمين إلى المفتى وتحديد جلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.