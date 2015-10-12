أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة أوراق قاتلى ضابط شرطة بشبرا الخيمة للمفتى

Google+ Print
إحالة أوراق قاتلى ضابط شرطة بشبرا الخيمة للمفتى إحالة أوراق قاتلى ضابط شرطة بشبرا الخيمة للمفتى
أحالت محكمة بنها أوراق عاطلين إلى المفتى على خلفية اشتراكهما مع آخرين فى إطلاق أعيرة نارية على الملازم أول محمد ياسر الضابط بقسم ثان شبرا الخيمة مما أدى إلى استشهاده .

ترجع وقائع الحادثة إلى تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بقيام علاء "ح" وبسام" أ" وإسلام" ز"وأحمد "ح" بإطلاق أعيرة نارية صوب الملازم محمد ياسر أثناء عودته من كمين ترعة الإسماعيلية، حيث قام الجناة بإيهام الضابط أن هناك عملية سرقة سيارة بالإكراه تحدث وحال اقترابه أطلقا أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى استشهادة، قضت المحكمة بإحالة أوراق اثنين من المتهمين إلى المفتى وتحديد جلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365