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اليوم.. الجنايات تحسم مصير نجلى مبارك فى قضاء عقوبة القصور الرئاسية

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اليوم.. الجنايات تحسم مصير نجلى مبارك فى قضاء عقوبة القصور الرئاسية اليوم.. الجنايات تحسم مصير نجلى مبارك فى قضاء عقوبة القصور الرئاسية
تحسم اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، مصير كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق فى تنفيذ مدة العقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، والخروج من السجن فى حالة قضاء العقوبة، أو تحديد المدة المتبقية لنجلى الرئيس داخل السجن وتحديد موعد الخروج.

وكان قد تقدم دفاع نجلى الرئيس باستشكال على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، وإخلاء سبيلهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

ومن المقرر أن يقدم اليوم دفاع نجلى الرئيس الأسبق مذكرة بدفاعه وكذلك تقديم النيابة العامة ما يفيد مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى كل قضية، وما تم بشأن عقوبة الرد والغرامة فى قضية قصور الرئاسة.


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