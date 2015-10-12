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التعليم: 12 حالة تعاطى حشيش وترامادول جديدة بين سائقى الحافلات المدرسية

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التعليم: 12 حالة تعاطى حشيش وترامادول جديدة بين سائقى الحافلات المدرسية التعليم: 12 حالة تعاطى حشيش وترامادول جديدة بين سائقى الحافلات المدرسية
أعلن أحمد خضر مدير الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم، نتائج حملة كشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية فى اليوم الرابع والخامس لعملها، موضحا أنه تم اكتشاف 12 حالة تعاطى حشيش وترامادول.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأمن بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حملات الكشف على السائقين ما زالت تستهدف مدارس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أنها تضمنت مدارس بإدارات البساتين وشرق مدينة بالقاهرة وشمال الجيزة والعجوزة بمحافظة الجيزة والعبور والخصوص بالقليوبية.

من جانبه قال علاء عساف المنسق العام ومسئول الاتصال بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة المخدرات، إن عدد حالات الفحص التى تمت بمحافظة القاهرة وصلت إلى 62 حالة بـ"4 مدارس خاصة، بالإضافة إلى فحص 45 حالة فى 4 مدارس أيضا بمحافظة الجيزة على مدار يومين"، مشيرا إلى أن عدد الحالات التى تم فحصها فى مدارس محافظة القليوبية بلغت 45 بمدرستين.

وأضاف علاء عساف أن الحملات ما زالت مستمرة حتى تنتهى من الخطة الزمنية التى تم وضعها من قبل الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوزارات المختصة فى هذا الشأن على رأسها التضامن والداخلية والصحة.

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مصر 365