صباحى يلحق بقطار مؤتمرات الدعاية الانتخابية لمرشحى التيار الديمقراطى

قال عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى يشارك فى مؤتمرات حزب الكرامة، وكذلك مؤتمرات التيار الديمقراطى لدعم مرشحيهم فى الانتخابات البرلمانية فى الأوقات التى تتناسب مع ارتباطاته الشخصية.

وأضاف الحسينى لـ"اليوم السابع" أن حزب الكرامة سيعلن خلال أيام موعد المؤتمرات الداعمة لمرشحيه على مدار الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى، لافتا إلى أن حزب التحالف الشعبى بدأ فى الدعاية الخاصة بمرشحيه وفى مرحلة متقدمة سيتم تنظيم مؤتمرات مشتركة لأحزاب التيار الديمقراطى.