نجاة مرشح لانتخابات النواب بقليوب من الموت بعد سقوط سيارته بأرض زراعية

تمكن أهالى قليوب، من استخراج سيارة ملك "مراد عاطف" محامى، مرشح لانتخابات مجلس الشعب بقليوب، إثر سقوطها بأرض زراعية مجاورة للطريق دون حدوث ثمة إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5245 إدارى مركز قليوب لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز قليوب بالواقعة.

وتبين للعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، أن مراد عاطف عبد الظاهر 36 سنة محامى حر ومرشح لمجلس النواب لسنة 2015م عن دائرة قليوب ومقيم سنديون – دائرة المركز حال توجهه لمحل إقامته مستقلاً سيارته رقم 6145 ق هــ ح وبأحد الطرق الجانبية، شاهد شخصين يقفان على جانب الطريق فظن أنهما يرغبان فى سرقة سيارته، فاختلت عجلة القيادة بيده وسقط بالسيارة بالأرض الزراعية المجاورة للطريق، وتمكن بمساعدة الأهالى من استخراج السيارة دون حدوث ثمة إصابات.

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