الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة 31 أكتوبر.. وتؤكد: الطُعم آمن تماماً

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى يوم 31 أكتوبر الجارى، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الحملة القومية للتطعيم بناءً على توصيات اللجنة العليا للتطعيمات، وهى أعلى لجنة فنية فى مجال التطعيمات وتتشكل من الخبراء من أساتذة الجامعات المصرية وممثل القطاع الوقائى بكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وكذلك خبراء من منظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسيف.

وأضافت -وزارة الصحة، فى بيان لها، أن تكلفة الحملة 165 مليون جنيه، وتهدف إلى رفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى الحملات القومية والمحدودة التى يتم تنفيذها، لافتة إلى أنه يتم استخدام السرنجات ذاتية التدمير فى جميع التطعيمات الروتينية والحملات القومية، كما يتم التخلص الآمن من النفايات طبقاً للسياسة القومية؛ وذلك لحماية الأشخاص المستهدفين من التطعيم والفريق الصحى والبيئة لضمان عملية الحقن الآمن وعدم انتقال الأمراض المنقولة من خلال الدم.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن طُعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى آمن تماماً، وتهيب بالسادة المواطنين بالاستجابة للحملة حفاظاً على صحة أولادهم، مشيرة إلى أن طُعم الحملة (MR) تم توفيره عن طريق اليونيسيف، وهو معترف به من منظمة الصحة العالمية، وتم تحليله فى بلد المنشأ وأيضاً هيئة الرقابة فى الهند معترف بها من منظمة الصحة العالمية، وتم أيضاً تحليل الطعم فى هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات فى مصر، فضلاً عن أن جميع الحملات القومية والمحدودة المنفذة بمصر تتم تحت إشراف المراقبين المحايدين من منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن الحصبة "مرض فيروسى معدى"، من أعراضه الحمى والطفح الجلدى مع رشح فى الأنف والتهاب بالملتحمة وسعال، ويظهر الطفح الجلدى عادة فى اليوم الرابع من الإصابة مع انخفاض درجة الحرارة، وتتراوح فترة حضانة المرض عادة من (7) أيام أو من (10-14) يوما، وتنتقل العدوى من الإنسان المريض عن طريق الرذاذ والمخالطة المباشرة، ويتم إعطاء المريض علاج نوعى طبقاً للأعراض التى يراها الطبيب، ويتم إعطاء جرعات فيتامين "أ" طبقاً للفئة العمرية.

كما بدأ التطعيم ضد الحصبة فى مصر عام 1978 بجرعة واحدة عند عمر 9 شهور، وبلغت نسبة التغطية بالتطعيم 30% حتى عام 1985، وفى عام 1999 تم إضافة لطعم الحصبة تطعيم الحصبة الألمانى والنكاف "طعم الثلاثى الفيروسى" ليتم إعطاؤه عند عمر 9 أشهر، ثم عام 2008 تم إضافة جرعة ثانية من التطعيم الثلاثى وتعديل مواعيد التطعيم بحيث تكون الجرعة الأولى عند عمر عام وتعطى مناعة تصل إلى 85%، بينما تعطى الجرعة الثانية عند عام ونصف وتصل المناعة إلى أكثر من 95%.

ويوجد فى المجتمع ثلاث فئات، الأولى غير ممنعين نهائياً وعمرهم أكبر من 30 عاماً وجميهم معرضون للإصابة، أما الثانية متطعمين بجرعة واحدة وهم من مواليد "1999-2008" ممنعين تقريباً بنسبة 85%، بينما الفئة الثالثة تم تطعيمهم بجرعتين أو أكثر وهم مواليد ما بعد عام 2008 ممنعين تقريباً بنسبة أكثر من 95%.

وأوضحت الوزارة ، أن مصر شهدت العديد من التفشيات الوبائية لمرض الحصبة، وكان آخرها "2006-2007"، وتم تنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد المرض على مرحلتين "2008-2009" باستخدام لقاح MR، وتم تطعيم ما يقرب من 35مليون فرد مما أدى إلى انخفاض شديد فى عدد حالات الإصابة بالمرض، بينما أدى تراكم أعداد المعرضين للإصابة من "غير الحاصلين على التطعيم كما هو موضح سابقاً أو الحاصلين على جرعة واحدة فقط حيث أنها تعطى مناعة بنسبة 85%" خلال الخمس سنوات السابقة إلى ظهور بعض التفشيات الوبائية الصغيرة عامى 2012 ، 2013.

ويأتى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى فى 31 أكتوبر2015 ولمدة ثلاثة أسابيع استجابة لحدوث التفشى الوبائى للمرض، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالحصبة منذ يناير الماضى وحتى الآن (4900) حالة، وكان عدد الحالات فى العام الماضى (2111) حالة، كما يوجد عدة تفشيات وبائية للمرض فى عدد كبير من دول الإقليم ودول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وبعض الدول الأسيوية، حيث تم تنفيذ حملات قومية ومحدودة ضد مرض الحصبة فى هذه الدول على مدار العامين الماضيين 2014،2013 والعام الحالى 2015، وتم استخدام لقاح الـ MR فى تنفيذ هذه الحملات بدول "إيران، العراق، لبنان، المغرب، تونس، اليمن" من إنتاج إحدى الشركات الخاصة بإنتاج التطعيمات فى الهند، والمقرر استخدامه فى الحملة القومية 31 أكتوبر2015، والسابق استخدامه بمصر أيضاً فى عام "2008 - 2009".