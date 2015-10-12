إحالة مسئولين بـ"إسكان المنوفية" للنيابة فى الاستيلاء على 17 مليون جنيه

أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، موظفين بمديرية الإسكان إلى النيابة العامة لاتهامهما بالاستيلاء على 17 مليون جنيه، حيث استولى أحدهما على مبلغ 11 مليونا و810 آلاف جنيه، فى حين استولى الآخر على 5 ملايين جنيه وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

كما أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، عددا من المختصين بمديرية الإسكان للنيابة العامة فى واقعة فساد هى الثانية من نوعها خلال الفترة الأخيرة لإضرارهم العمد بالمال العام.

جاء القرار بناء على تقرير اللجنة التى أمر المحافظ بتشكيلها من المتخصصين تحت إشراف الرقابة الإدارية لفحص كراسات الشروط الخاصة بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحى ببعض مشروعات الإسكان بالمحافظة وعددهم 8 مشروعات.

أسفر الفحص عن وجود تلاعب فى وضع المقايسات بأسعار مبالغ فيها بالمقارنة بالسعر الفعلى، مما نتج عنه قيام مقاول العملية بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و810 آلاف جنيه.

يذكر أن محافظ المنوفية، كان قد أحال موظفين بالإسكان للنيابة العامة فى واقعة تسهيل الاستيلاء العام فى أحد مشروعات الإسكان والمقام بأرض الصوامع بمركز السادات.

وقد أشار عبد الباسط إلى أن حماية المال العام أمر ضرورى، فحمايته مطلب وطنى يشترك فيه كل فرد فى المجتمع مهما علت درجته ومكانته، حيث أولت الحكومة اهتماما بالغا بحماية المال العام ووفرت كل ما من شأنه الحفاظ عليه وسلامته.