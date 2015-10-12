الصحة: ننتظر ظهور نتائج تحليل عينات المصابين بالحمى فى قرى أسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان فى تقرير مبدئى حول ما تردد فى وسائل الإعلام عن ظهور عدد من حالات الحمى فى ثلاث قرى بأسيوط، أنه تم تشكيل فريق من القطاع الوقائى بالوزارة يضم "الشئون الوقائية، شئون البيئة، المعامل المركزية"، وتم التوجه يوم الخميس الماضى إلى تلك القرى التابعة لمركز ديروط، وهى "دشلوط، أبو كريم، نجع خضر"؛ لتحديد حجم المشكلة ومصادرها وعوامل الخطورة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة، فى بيان لها اليوم، أن فريق الطب الوقائى قام بزيارة مستشفى حميات ديروط، وحصر الحالات المحجوزة بها، وأخذ عينات "سيرم، مسحه حلق، مزرعة دم" من المرضى المحجوزين بالمستشفى، وتم إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالقاهرة، وفى انتظار ظهور النتائج لتحديد العامل المسبب للمرض.

كما تمت مراجعة بيانات التردد على العيادات الخارجية والدخول بمستشفى حميات ديروط، وحصر الحالات المحجوزة من القرى المشتبهة فى المستشفى خلال الفترة من أول أغسطس 2015 وحتى تاريخ الزيارة، وتبين أن عدد الحالات التى تم حجزها خلال شهر أكتوبر وحتى الآن (62) حالة، تم خروج (40) حالة منهم بعد الشفاء وتحسن حالتهم الصحية، بينما يتبقى (22) حالة تحت العلاج وحالتهم الصحية مستقرة، ولا توجد حالات وفيات ضمن الحالات المترددة أو التى تم عزلها بمستشفى حميات ديروط.

وأضافت الوزارة أن الفريق الوقائى قام بعمل زيارات ميدانية للقرى الثلاث بأسيوط، وتم اختيار عينة عشوائية من المنازل وعددها (302) منزل من إجمالى (10821) منزلا، ومناظرة (2662) فردا بتلك المنازل حيث يبلغ عدد السكان بالقرى الثلاث حوالى 60 ألف نسمة، وذلك لتحديد نسبة المنازل التى بها إصابات ونسبة الإصابات داخل المنازل بكل قرية، بالإضافة إلى أنه تمت مناظرة الحالات المصابة داخل الوحدة الصحية بمعرفة أخصائيى حميات وأخذ عينات منهم وإرسالها للتحليل أيضاً.

كما تمت مناظرة مصادر مياه الشرب ومحطات المياه بالقرى الثلاث، وتم أخذ عينات مياه من كل قرية من المحطات والمنازل والشبكات والطلمبات الحبشية، وإرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة وفى انتظار نتائج التحاليل المعملية، كما أنه جار إرسال فريق من الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض للترصد الحشرى فى تلك القرى، وجار استكمال المسح البيئى للثلاث قرى لمعرفة عوامل الخطورة الموجودة بالقرية والمسببة للمرض.

وتبين بمقابلة فريق الطب الوقائى للأطباء بمستشفى الحميات والقرى المذكورة، أن الإصابات تشمل الذكور والإناث فى جميع الفئات العمرية، وتزيد قليلاً فى المرحلة العمرية من 10 إلى 45 عاماً، ومعظم الأعراض الشائعة هى حمى ترتفع خلال الليل وتقل خلال النهار وصداع شديد غير محدد وضعف عام وآلام بالجسم خاصة أسفل الظهر وقىء مع ألم بالمعدة.