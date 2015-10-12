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اليوم.. بدء دفع مقدمات حجز 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل

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اليوم.. بدء دفع مقدمات حجز 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل اليوم.. بدء دفع مقدمات حجز 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل
تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان، اليوم، فى استقبال المواطنين الراغبين فى دفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، والتى تتضمن 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة.

ومن المقرر أن تستقبل البنوك المواطنين اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالبنك حتى لا يؤثر ذلك على تعطيل مصالح العملاء.

وتتضمن المرحلة الثانية مدن أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو ودمياط الجديدة والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة.

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مصر 365