ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات أنقرة إلى 97 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت بالقرب من محطة القطارات بالعاصمة التركية أنقرة صباح السبت الماضي إلى 97 شخصا، فضلا عن إصابة 246 آخرين، منهم 46 في حالة خطيرة، يتلقون العلاج في 19 مستشفى بالعاصمة.

ونقلت محطة سي.إن.إن.تورك اليوم الإثنين عن بيان صادر من مركز التنسيق التابع لرئاسة الوزراء تأكيده أن أحد القتلى مواطن فلسطيني ، مشيرا إلى أنه قد تم التأكد من أن التفجيرات وقعت نتيجة لعملية انتحارية متورط بها شخصين، ولا تزال الفحوصات الطبية وتحليل الحامض النووي (دي.إن.إيه) مستمرة بهدف التوصل لهوية الانتحاريين.

كانت أنقرة قد اهتزت صباح السبت بانفجارين نفذهما انتحاريان أثناء مسيرة لنشطاء موالين للأكراد ويساريين عماليين خارج محطة القطارات الرئيسية، قبل أسابيع من انتخابات مبكرة، وذلك في أكثر هجوم من نوعه دموية في تاريخ الجمهورية التركية، حيث انتشرت جثث مغطاة بالأعلام والملصقات بما فيها أعلام حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض وتناثرت الدماء والأشلاء في الشوارع، وألقى الحزب الكردي باللوم على حكومة العدالة والتنمية التي قال إن “يديها ملطختان بالدماء”.