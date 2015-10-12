إنشاء إدارة للموهوبين في الوادى الجديد‎

وافقت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد على إنشاء إدارة للموهوبين بالوادي الجديد، صرح كمال كوكب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة الخارجة التعليمية أن مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد وافقت على إنشاء إدارة جديدة تختص بإكتشاف الموهوبين من طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية بالمحافظة.

> وأضاف كمال أن إدارة الموهوبين لديها مختصين بجميع الإدارات التعليمية بكافة مراكز المحافظة، يأتي ذلك بعد أن وافق صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التعليم بإنشاء إدارة الموهوبين بجميع الإدارات التعليمية، وأشار أن إدارة الموهوبين سوف تختص برعاية الموهوبين بداية من رياض الأطفال وحتى التعليم ما قبل الجامعي حيث تم تحديد أوجه المواهب والقدرات للطلاب على النحو التالي التفوق العلمي والاختراعات العلمية المهارات الأدبية ككتابة الشعر والقصة القصيرة والمقال الأدبي والحوارات الصحفية والإلقاء الشعري ومجال الرياضيات والمهارات الحسابية ومجالات الموهبة المكانية كالرسم وقراءة الخرائط والمواهب الموسيقية والمواهب الاجتماعية كالتفاعل المجتمعي والقيادة والقدرة على التأثير على الآخرين مجال الرياضة والتفوق في المهارات الرياضية في الألعاب المختلفة.