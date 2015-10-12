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تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بميادين وشوارع الجيزة

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تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بميادين وشوارع الجيزة تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بميادين وشوارع الجيزة
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، شن حملاتها المرورية، بناءً على تعليمات اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، لرصد كل المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل الطرق والمحاور وإزالة أى معوقات تؤدى إلى إحداث زحامات مرورية.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من تحرير 3240 مخالفة مرورية متنوعة ما بين مخالفات السير عكس الاتجاه، ولشروط التراخيص، كما تم رفع 53 من السيارات والمركبات المتنوعة من الميادين والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.
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مصر 365