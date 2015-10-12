تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص قاموا بالحفر والتنقيب عن آثار داخل مخزن فى القليوبية،>وتحرر المحضر رقم 10441 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيقات.

جاء فى بيان أمن القليوبية، اليوم، أن اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الخانكة بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تم ضبط كل من: "عثمان.ا.م" ، 49 سنة، نجار مسلح، و"علاء.م.م"، 37 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"بسام.ع.م"، 37 سنة، عامل، و"طاهر.ر.ع"، 33 سنة، عامل، و"أشرف.ع.م"، 35 سنة، عامل، و"فتحى.م.ع"، 21 سنة، عامل، و"السيد.ح.ع"، 35 سنة، عامل.

وتم ضبط المعدات المستخدمة فى الحفر وهى عبارة عن "فأس – أزميل – خرطوم مياه - كوريك – سلم خشب – بكرة رفع – 3 موتور شفط مياه"، وذلك حال قيامهم بالحفر والتنقيب داخل المخزن ملك الأول وتبين وجود حفرة بالمخزن عمقها حوالى 10 أمتار، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المكان وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.