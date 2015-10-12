اليوم.. "ثقافة سوهاج" تقيم محاضرات للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تقيم اليوم الاثنين عددا من المحاضرات لتوعية المواطنين بالمشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية تحت شعار "علشان مصر – دقق واختار".

وأضاف وكيل وزارة الثقافة، أنه سيتم اليوم إقامة محاضرة بقصر ثقافة سوهاج يحاضر فيها الشاعر أوفى عبد الأنور اليوم، ومحاضرة ببيت ثقافة شطورة يحاضر فيها المحامى محمد كامل عبد الحق ومحاضرة بمكتبة الطفل والشباب بجرجا يحاضر فيها الشاعر أشرف الخطيب.

كما يتم إقامة محاضرة ببيت ثقافة أخميم يحاضر فيها صفوت عباس مدير إدارة أخميم التعليمية، ومحاضرة بمعهد الخدمة الاجتماعية بالكوثر يحاضر فيها الدكتور عمر شلتوت أستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج، ومحاضرة ببيت ثقافة المراغة ومحاضرة بقصر ثقافة دار السلام يحاضر فيها المحامى السيد محمد السيد.