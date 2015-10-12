مديرية الثقافة بسوهاج تنظم اليوم محاضرات توعوية عن المشاركة فى الانتخابات

قال خالد إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تنظيم اليوم الاثنين، عددًا من المحاضرات لتوعية المواطنين بالمشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية تحت شعار "علشان مصر – دقق واختار".

وأشار وكيل وزارة الثقافة، إلى تنظيم محاضرة بقصر ثقافة سوهاج يحاضر فيها الشاعر أوفى عبد الأنور، ومحاضرة ببيت ثقافة شطوره، يحاضر فيها المحامى محمد كامل عبد الحق، ومحاضرة بمكتبة الطفل والشباب بجرجا، يحاضر فيها الشاعر أشرف الخطيب.

وتُنَظَّم محاضرة ببيت ثقافة أخميم يحاضر فيها صفوت عباس مدير ادارة أخميم التعليمية، و محاضرة بمعهد الخدمة الاجتماعية بالكوثر يحاضر فيها الدكتور عمر شلتوت أستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج، ومحاضرة ببيت ثقافة المراغة، ومحاضرة بقصر ثقافة دار السلام يحاضر المحامى السيد محمد السيد.