تحويل المدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ إلى فترتين للفصل بين الجنسين

قررت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تحويل نظام الدراسة بالمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة كفر الشيخ، لنظام الفترتين لفصل البنين عن البنات.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيلة الوزارة للمدرسة رافقها أحمد فودة مدير عام التعليم العام، والسيد السنور مدير إدارة التعليم التجارى، بزيارة مفاجئة لمدرسة كفرالشيخ الثانوية الزراعية تفقدت فيها المدرسة والتقت فيها بعدد من أولياء الأمور.

كانت وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ، قد تلقت العديد من الشكاوى المتضررة من الاختلاط بين البنين والبنات فى هذه المرحلة الخطرة، والمطالبة بأن تكون الفترة الصباحية للبنات والفترة المسائية للبنين، مع تشديد إجراءات الأمن داخل المدرسة وخارجها وتفعيل اللوائح المدرسية بصرامة وحزم لما فيه صالح العملية التعليمية.

كما أصدرت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليماتها بالاهتمام بنظافة المدرسة وحسن سير العملية التعليمية.



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