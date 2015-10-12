أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحويل المدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ إلى فترتين للفصل بين الجنسين

Google+ Print
تحويل المدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ إلى فترتين للفصل بين الجنسين تحويل المدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ إلى فترتين للفصل بين الجنسين
قررت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تحويل نظام الدراسة بالمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة كفر الشيخ، لنظام الفترتين لفصل البنين عن البنات.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيلة الوزارة للمدرسة رافقها أحمد فودة مدير عام التعليم العام، والسيد السنور مدير إدارة التعليم التجارى، بزيارة مفاجئة لمدرسة كفرالشيخ الثانوية الزراعية تفقدت فيها المدرسة والتقت فيها بعدد من أولياء الأمور.

كانت وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ، قد تلقت العديد من الشكاوى المتضررة من الاختلاط بين البنين والبنات فى هذه المرحلة الخطرة، والمطالبة بأن تكون الفترة الصباحية للبنات والفترة المسائية للبنين، مع تشديد إجراءات الأمن داخل المدرسة وخارجها وتفعيل اللوائح المدرسية بصرامة وحزم لما فيه صالح العملية التعليمية.

كما أصدرت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليماتها بالاهتمام بنظافة المدرسة وحسن سير العملية التعليمية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365