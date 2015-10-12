«الأوقاف»: مؤتمر الدعاة بالأقصر دعم للسياحة ورد على «داعش» الذي ينهب الآثار

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بعنوان “رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف” هو جزء من خطة متكاملة تنتهجها الوزارة لتجديد الخطاب الديني ودحض الفكر المتطرف.

وأضاف الوزير، أن عقد المؤتمر في مدينة الأقصر يهدف لدعم السياحة المصرية وإرسال رسالة واضحة بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأن الإسلام يحافظ على الآثار الإنسانية والحضارية، وكذلك الرد العملي على ادعائات تنظيم “داعش” الباطلة الذي ينهب ويدمر آثار العراق وسوريا.

وتابع “نأمل أن نقدم رؤية جديدة حول تفكيك الفكر المتطرف، وهذه المرة ستكون هناك مشاركة نوعية، حيث سيكون للأئمة والدعاة دور أكبر في هذا المؤتمر”.

وأشار جمعة إلى أن فريقا من الوزارة سيزور الأقصر خلال الأسبوع الجاري للتنسيق مع الجهات المسئولة والوقوف على آخر الاستعدادت للمؤتمر، كما وجهت الدعوات لعلماء الدين من أكثر من 40 دولة.

وسيناقش المؤتمر، الذي يعقد منتصف شهر نوفمبر المقبل، عدة قضايا أهمها مفهوم وآليات تجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وعقبات التجديد ووسائل إزالتها، وأسباب التطرف ووسائل إزالتها، وآليات تفكيك الفكر المتطرف.

أ ش أ