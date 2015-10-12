أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليوم.. استئناف نظر استشكال علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية»

Google+ Print
اليوم.. استئناف نظر استشكال علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية» اليوم.. استئناف نظر استشكال علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية»

علاء وجمال مبارك – أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، نظر دعوى الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والمعروفة بـ”القصور الرئاسية”.

 كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مايو من العام الجارى، بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا