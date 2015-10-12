اليوم.. استئناف نظر استشكال علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، نظر دعوى الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والمعروفة بـ”القصور الرئاسية”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مايو من العام الجارى، بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.