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ضبط 4 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا قتل وخطف وحريق بدار السلام في سوهاج‎

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ضبط 4 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا قتل وخطف وحريق بدار السلام في سوهاج‎ ضبط 4 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا قتل وخطف وحريق بدار السلام في سوهاج‎

أرشيفية

تلقى  اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من نقطة التفتيش الأمنية الخزان، أنه تم ضبط المدعو ” شريف ر و ” 35 سنة مزارع.

بالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية رقم 3625 إداري المركز لسنة 2014، والمقيده برقم 12161 جنايات المركز لسنة 2014 ” قتل”، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10650 جنح المركز لسنة 2015.

و ضبط  ” السيد م ف ع ” 35 سنة عامل  ويقيم البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية رقم 3638 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 ” قتل “.

و ضبط “عماد أ ب ” 21 سنة طالب ويقيم أولاد خلف دائرة مركز دار السلام والمطلوب ضبطه واحضاره فـي القضية رقم 1660 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 ” خطف “.

كما جرى ضبط “عامرأ م ع ” 50 سنة ويقيم الزرازره دائرة مركز دار السلام والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية رقم 1649 إداري مركز دار السلام لسنة 2015  ”حريق وإطلاق أعيرة نارية”.

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