4 أشخاص روعوا ربة المنزل باستخدام أسطوانة بوتاجاز مشتعلة في سوهاج‎

قام 4 أشخاص بأقتحام منزل وترويع ربة المنزل بإستخدام أسطوانة بوتاجاز مشتعلة بسبب خلافات بينهم وبين أنجال شقيق زوجها بناحية الشيخ صالح – دائرة مركز المراغة.

> حصل اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة من المدعوة ” إنتصار م م ح ” 32 سنة ربة منزل وتقيم بناحية الشيخ صالح دائرة المركز بقيام كل من، “ كريم ص ل ” 20 سنة عامل ويقيم دائرة قسم حدائق القبة ” القاهرة ” و “ محمود ع ج ” 26 سنة عامل و “ أحمد ع ع ” 26 سنة سائق ويقيمان دائرة قسم المطرية ” القاهرة”، و “علاء ع ع “، بدخول منزلها وترويعها بإستخدام أسطوانة بوتاجاز مشتعلة ” دون حدوث إصابات “، و ذلك بسبب وجود خلافات بين أنجال شقيق زوجها والمشكو فـي حقهم على دراجة بخارية.

> بمواجهة المشكو فـي حقهم عدا الأخير أنكروا ما نسب إليهم. جاري استدعاء المشكو فـي حقه الأخير لسؤاله.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة. و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4494 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة.