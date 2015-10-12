العناد أنواع ولكل نوع طريقة.. أفضلها التصميم وأسوأها إنك تعاند نفسك

العناد أنواع، ولا يمكن إطلاق حكم صريح على الشخص بأنه عنيد بشكل عام، بل لكل نوع ونمط من أنماط العناد طبيعة وأسباب وطريقة فى التعامل.

وعن هذه الأنواع، توضح الدكتورة مى إسماعيل الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أن العناد عكس المعتقد، له الكثير من الأنماط والأنواع، ومنه النفسى والسلوكى وغيره.

1- عناد التصميم والإرادة : وهو عناد محمود، فهو بمعنى أصح نوع من المثابرة من أجل الوصول لنتيجة معينة وعدم الاستسلام والتحدى.

2- العناد المفتقد للوعى: عناد من أجل إشباع رغبة مؤقتة كالحصول على لعبة، أو شىء جامد، دون التفكير باحتياج العنيد إليه، وهو من أنواع العناد الخطيرة لأنه ينم عن شخصية اعتمادية غير مسئولة لا تستطيع التكيف مع ظروف الحياة.

3- العناد مع النفس الذاتى: ويصيب الكبار والصغار، والمتمثل فى أذى الشخص لنفسه، عقابا لذاته، لكى يمنع نفسه من الطعام فى محاولة لإرغامها على الاستجابة لطلباته، والحل فى التجاهل التام ( إجهاد الاستجابة) وسوف تقل شدة عناده بالتدريج.

4- العناد اضطراب سلوكى: و يصيب الكبار والصغار، ولكن الصغار يكتسبوه من الكبار، كنوع من التقليد، والطباع المكتسبة، وهو نتاج الاتسام بالعند دون هدف أو وعى ودون تفسير الأسباب، وتتسم هذه الشخصية بعنف ردود أفعالها.

5- عناد فسيولوجى: وهو عناد يرتبط ببعض الأمراض المزمنة، كالسكر وحساسية الصدر، وهو ما يجعل الشخصية عنيدة وعصبية بعض الشىء.