البدانة المرتبطة بفترة الحمل تعرض المرأة لمرض السكر

ينصح طبيب أمراض الأوبئة الفرنسى جى فاجيرازى الأشخاص المعرضون لخطورة الإصابة بمرض السكر، هذا المرض الأكثر شيوعا فى العالم ويصيب 387 مليون شخص وسوف يرتفع عددهم إلى 592 مليون شخص فى عام 2035، وهو يصيب بالغ من بين 13 من البالغين فى فرنسا.

وأشار الطبيب الفرنسى إلى أنه من أكثر عوامل انتشار مرض السكر هى البدانة والأغذية الغنية بالدهون، علاوة عن عدم النشاط الجسمانى وعدم الحركة.

أما بالنسبة للمرأة فإن البدانة المرتبطة بفترة الحمل تعرضها لمرض السكر من النوع الثانى، كذلك ممن لديها أقارب من العائلة مصابين بالسكر تزيد من خطورة تعرضها للمرض؛ مما يشير إلى الدور الذى تلعبه الجينات الوراثية.

ويوضح الطبيب الفرنسى أن هناك شخصا مريضا بمرض السكر من اثنين يجهل إصابته بهذا المرض، وعندما يكتشف ذلك يكون فى مرحلة متقدمة ويظهر معها مشاكل وتعقيدات هذا المرض، فضلا عن اضطرابات فى النوم وبعض الاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يجب الأخذ فى الاعتبار ضرورة الوقاية من هذا المرض الذى يعتبر من الأسباب الأولى لفقدان البصر فى فرنسا لدى الذى يقل أعمارهم عن 65 عاما، كذلك نقص وظائف الكلى، كما يوجد فى فرنسا حوالى 10 آلاف شخص يتعرضون لبتر الأعضاء بسبب مشاكلهم الصحية .

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