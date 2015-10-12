لو عاوز تتخلص من السمنة.. خد كوباية مياه دافية على الريق

عند اتباعك للحيل الغذائية المختلفة للقضاء على السمنة، تسمع الكثير من النصائح وأشهرها، تناول كوب من الماء الدافئ على الريق فى الصباح، و لكن هل هذه الحيلة صحيحة أم لا؟.

فى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن حيلة تناول الماء الدافئ على الريق من أهم و أشهر النصائح عند اتباعك للأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أنه بالفعل عند قيامك بتناول كوب من الماء الدافئ على الريق فى الصباح، تساهم فى القضاء على الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى قدرتها على زيادة نسبة حرق الدهون فى الجسم، وطرد السموم المتراكمة و تنقية الكبد و الدم و الكلى، وزيادة إفراز العرق.

و تضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات التى أثبتت دور الماء الساخن فى القضاء على الوزن الزائد، وشد الترهلات فى الجسم و خاصة البطن وأيضا تساعد على شعورك بالسعادة و الرغبة فى العيش فى حياة مستقرة بدون توتر.

و تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بالقيام باتباع نظام غذائى صحى متوازن، ولا تنسى تناول كوب من الماء الدافئ على الريق.

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