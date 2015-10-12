ضبط 1399 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة، اليوم، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 11 شخصا وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 55 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتم ضبط "ا. ا. م" فلاح والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 13723/2014 جنايات مركز دمنهور "قتل وسلاح" والمحصورة برقم 1432/2015 والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة خمس سنوات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1399 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته بندقية آلية و18 كيلو بانجو بدائرة مركز بدر.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث بدر مفادها قيام "م. ح. ز" فلاح مركز بدر بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث، برئاسة العمداء خالد عبد الحميد رئيس المباحث، وحازم حسن وكيل المباحث، وخالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، ضم العقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث الجنائى ببدر، والرائد إسلام قطب رئيس مباحث كوم بدر، لسرعة

>ضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت مزرعته، حيث أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد (25) طلقة لذات العيار، كمية كبيرة من مخدر البانجو تزن حوالى 18 كيلو جراما وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 10630/121/2015 جنايات المركز.

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