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تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج لحيازته 10 لفافات أفيون للاتجار

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تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج لحيازته 10 لفافات أفيون للاتجار تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج لحيازته 10 لفافات أفيون للاتجار
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهم محمد ع. ر 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة القسم، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين والشباب، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 10 لفافات من الأفيون كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.
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