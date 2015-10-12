محافظ مأرب يؤكد قطع الارتباط الإدارى مع العاصمة اليمنية صنعاء

أكد سلطان العرادة محافظ مأرب قطع الارتباط الادارى مع العاصمة اليمنية صنعاء التى تسيطر عليها ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين وعدم توريد أى أموال إليها من حصيلة إيرادات شركة النفط اليمنية.

ونقلت وسائل اعلام محلية في مأرب عن العرادة قوله في اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة أن أى مسئول يتحدث عن صنعاء كارتباط ادارى يخرج من مأرب وسوف تقوم المحافظة بتعيين بديل له.

وأكد العرادة أن البلاد تعيش حالة استثنائية فالرئيس ورئيس الوزراء خارج صنعاء ووزير النفط في عدن فهل ستقوم المحافظة بتوريد إيرادات الشركة إلى الميليشيات في صنعاء لتقاتل بها الشعب اليمنى ، مشيرا الى أن صنعاء هى اليمن ولكنها تعيش الآن وضعا استثنائيا لابد من التعامل معه .

وطالب المسئولين في شركة النفط اليمنية بالعمل على توفير المشتقات النفطية للمواطنين خلال 3 أيام ومنع التلاعب في اسعارها وبعدم توريد أى أموال من عائدات النفط والغاز لسلطات صنعاء ، مؤكدا أن المحافظة ستتكفل بدفع رواتب الموظفين في حال انقطاعها من صنعاء.

>