أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محافظ مأرب يؤكد قطع الارتباط الإدارى مع العاصمة اليمنية صنعاء

Google+ Print
محافظ مأرب يؤكد قطع الارتباط الإدارى مع العاصمة اليمنية صنعاء محافظ مأرب يؤكد قطع الارتباط الإدارى مع العاصمة اليمنية صنعاء
أكد سلطان العرادة محافظ مأرب قطع الارتباط الادارى مع العاصمة اليمنية صنعاء التى تسيطر عليها ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين وعدم توريد أى أموال إليها من حصيلة إيرادات شركة النفط اليمنية.

ونقلت وسائل اعلام محلية في مأرب عن العرادة قوله في اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة أن أى مسئول يتحدث عن صنعاء كارتباط ادارى يخرج من مأرب وسوف تقوم المحافظة بتعيين بديل له.

وأكد العرادة أن البلاد تعيش حالة استثنائية فالرئيس ورئيس الوزراء خارج صنعاء ووزير النفط في عدن فهل ستقوم المحافظة بتوريد إيرادات الشركة إلى الميليشيات في صنعاء لتقاتل بها الشعب اليمنى ، مشيرا الى أن صنعاء هى اليمن ولكنها تعيش الآن وضعا استثنائيا لابد من التعامل معه .

وطالب المسئولين في شركة النفط اليمنية بالعمل على توفير المشتقات النفطية للمواطنين خلال 3 أيام ومنع التلاعب في اسعارها وبعدم توريد أى أموال من عائدات النفط والغاز لسلطات صنعاء ، مؤكدا أن المحافظة ستتكفل بدفع رواتب الموظفين في حال انقطاعها من صنعاء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365