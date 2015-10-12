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استشهاد فلسطينى عقب تنفيذ عملية طعن جديدة فى القدس (تحديث)

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استشهاد فلسطينى عقب تنفيذ عملية طعن جديدة فى القدس (تحديث) استشهاد فلسطينى عقب تنفيذ عملية طعن جديدة فى القدس (تحديث)
ذكرت الوكالة الفرنسية فى خبر عاجل لها، مقتل فلسطينى نفذ عملية طعن جديدة فى القدس.

وتجرى اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مدار الأيام الماضية وقع جراءها ضحايا من الطرفين.


>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا طعن شرطيا بسكين صباح الأثنين بالقرب من المدينة القديمة في القدس وقتل بعدها برصاص شرطيين اخرين في المكان.

وتابعت الشرطة ان الهجوم وقع بالقرب من نقطة تفتيش في القدس الشرقية المحتلة مشيرة الى ان إصابة الشرطي طفيفة لأنه كان يرتدي سترة واقية.
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