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«اوباما»: سأُنتخَب في حال خوض انتخابات الرئاسة الامريكية مرة اخرى

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«اوباما»: سأُنتخَب في حال خوض انتخابات الرئاسة الامريكية مرة اخرى «اوباما»: سأُنتخَب في حال خوض انتخابات الرئاسة الامريكية مرة اخرى

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما،  إنه فخور بما أنجزه خلال فترتي رئاسته للولايات المتحدة وهو ما يجعله يفكر في أنه يرغب في بذل المزيد من الجهد.

وأضاف – في مقابلة مع سي بي اس الامريكية مساء أمس الأحد – أنه يعتقد بأنه عندما يأتي وقت انتهاء فترة رئاسته الثانية في بداية عام 2017، سيكون الوقت قد حان لمغادرة البيت الأبيض.

وتابع أوباما قائلا ” إن دخول دماء جديدة وأفكار جديدة إلى البيت الأبيض حيث ربما تكون القضايا مختلفة عن ما هي عليه الآن هو أمر صحي للنظام الديموقراطي في الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن الديموقراطية الأمريكية تقوم على أساس انه لا يوجد شخص لا يمكن الاستغناء عنه . وردا على سؤال ، عما إذا كان يعتقد أنه سيتم انتخابه في حال خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية –اذا كان ذلك من الممكن- مرة أخرى، قال أوباما بلا تردد “سأُنتخَب.”

أ ش أ

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