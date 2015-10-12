إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم بالبحيرة

وقع صباح اليوم تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام محطة وقود سيارات النظامى اتجاه الإسكندرية دائرة مركز شرطة إدكو بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة بالحادث وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالأسماك وبعض النساء، وفر قائدها هاربا بها عقب الحادث، ودراجة بخارية وفر قائدها هاربا.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة 14 من مستقلى السيارة بجروح وكدمات، وكسور بالجسم وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام وأجريت الإسعافات اللازمة لهم وغادروها عدا ( 3 ) تم حجزهم تحت الملاحظة، وتحرر المحضر 7804 /2015 جنح المركز.

كما تلقى صباح اليوم اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور بحادث تصادم بطريق دمنهور – المحمودية (فردى) أمام عزبة الشراقوة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6174 ب س أ ( نقل ) قيادة "السيد فتحى سعد" سائق بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بدابه يقلها "محمود عبد الرحمن محمود عيد" فلاح فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن وفاة راكب الدابة وكذا نفوق الدابة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "على عبد الرحمن محمود عيد" موظف قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 25430/2015 جنح المركز .