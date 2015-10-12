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تجديد حبس موظف ومشرفة نظافة 15 يوما لاتجارهما بالمخدرات فى مطار القاهرة

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تجديد حبس موظف ومشرفة نظافة 15 يوما لاتجارهما بالمخدرات فى مطار القاهرة تجديد حبس موظف ومشرفة نظافة 15 يوما لاتجارهما بالمخدرات فى مطار القاهرة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة، حبس موظف ومشرفة نظافة، فى مكتب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمطار القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بالإتجار فى المخدرات.

كان رجال مباحث مطار القاهرة الدولى، قد ألقوا القبض على المتهمين، وقال مصدر أمنى إن معلومات وردت إلى اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار بنشاط الموظف المجرم وبالعرض على اللواء طارق فتحى، مدير أمن المطار، شكل فريقًا لضبطه متلبسًا وأثناء قدومه المطار صباحًا، حاولت قوة القبض عليه فقاومها وبالسيطرة عليه تبين حيازته كمية من الحشيش وأقراص الترامادول ومبلغ فتحرر له المحضر اللازم وإحالته مع مشرفة النظافة إلى النيابة.
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مصر 365

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