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مدير أمن سوهاج:نطارد حائزى الأسلحة ووزعنا قانون الإرهاب على أقسام الشرطة

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مدير أمن سوهاج:نطارد حائزى الأسلحة ووزعنا قانون الإرهاب على أقسام الشرطة مدير أمن سوهاج:نطارد حائزى الأسلحة ووزعنا قانون الإرهاب على أقسام الشرطة
قال اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، شددت على المواطنين بعدم حمل السلاح غير المرخص، وقلت لهم حرفيا: "السلاح اللى هيطلع بتاعى".

وأضاف مدير أمن سوهاج، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، وجهت حملات أمنية متكررة استهدفت حائزى السلاح والذخيرة، ووزعت صورا من قانون الإرهاب على أقسام الشرطة، وأكدت لهم أننى سأطبق هذا القانون على الذين يروعون الآمنين، وشددت على الضباط بضبط أى شخص يتم العثور معه على سلاح، وبالفعل ضبطنا شقيق لواء شرطة بحوزته سلاح وقدمناه لجهات التحقيق، ومن ثم بدأ عدد من المواطنين يسلمون الأسلحة غير المرخصة بسبب الملاحقات الأمنية.

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مصر 365