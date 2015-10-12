نقيب "أطباء كفر الشيخ": انتهى عصر سيطرة فئة على النقابة

أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن زمن استحواذ فئة من الأطباء على النقابة أو استثناء أطباء عن آخرين انتهى، مضيفًا: "النقابة لجميع الأطباء دون استثناء أو تفرقة".

وأضاف أبو سمرة، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، مساء أمس الأحد: "سنتعاون مع الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، لتطوير الخدمة الصحية، وتدريب الأطباء بقاعات التدريب بالنقابة، وتوقيع برتوكولات تعاون بين النقابة وجامعات طنطا وكفر الشيخ وبنها والمنصورة، لتدريب الأطباء نظرياً وعملياً".

وقال أبو سمرة، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، يوم السبت المقبل، لتوضيح النهج الجديد الذى ستتخذه النقابة فى المرحلة القامة، مشيراً أن النقابة ستقدم خدمات طبية لأعضائها، أسوة بنقابة المحامين، وإنشاء صندوق للتكافل، للوقوف بجوار الطبيب فى أى موقف يتعرض له من آثار مخاطر المهنة، مؤكداً أن كل ذلك سينعكس على المريض، لأن اهتمامات النقابة لن تكون منصبه على الطبيب فقط، بل سيتعدى ذلك للمريض وكيفية تقديم خدمة طبية متميزة.

يذكر أن عمرو أبو سمره، مدير مستشفى كفر الشيخ الأسبق، فاز بمنصب نقيب الأطباء بحصوله على 446 صوتا، خلال الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة الماضى بمقر النقابة، وفاز بعضوية النقابة فى التنجديد النصفى لعضوية فوق السن بالتزكية الدكتور محمود طلحه مرسى، مرشح مجلس النواب بالدائرة الثانية، والدكتور مدحت هيكل، أما تحت السن فقد فاز بالعضوية كلٌ من أحمد الجنزورى، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، ونادر محمد الخميسى.