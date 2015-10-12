اليوم.. مؤتمر لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن حرب أكتوبر

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، مؤتمرًا بعنوان "القدوة"، ضمن الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويستضيف المؤتمر اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق أحد رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة، والفريق عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق الذى شارك فى حرب الاستنزاف، وشارك فى حرب أكتوبر، بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمشاركة 600 شاب.

وأكد محمد عبد المقصود، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن بطلا حرب أكتوبر، سيرويان للشباب قصص بطولات الحرب، وستدور حوارات شبابية بين الشباب وبين بطلى الحرب عن الانتصارات.

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