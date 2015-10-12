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الجنايات تستمع اليوم لشهادة الحاكم العسكرى فى قضية اقتحام سجن بورسعيد

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الجنايات تستمع اليوم لشهادة الحاكم العسكرى فى قضية اقتحام سجن بورسعيد الجنايات تستمع اليوم لشهادة الحاكم العسكرى فى قضية اقتحام سجن بورسعيد
تستئانف محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، اليوم الاثنين، محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، ومن المقرر أن يتم بجلسة اليوم سماع شهود النفى المطلوبين من دفاع المتهمين، وسماع اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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