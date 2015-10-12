تصادم سيارتى نقل بـ"طريق القاهرة أسيوط" الغربى

شهد طريق القاهرة - أسيوط الغربى، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل أحدهما تابعة لشركة دواجن والأخرى تابعة لشركة مواد بترولية ومحملة بالزيوت مما تسبب فى اصابة قائد السيارة الأولى ونفوق 12 الف و100 كتكوت، وحدوث تلفيات بالسيارتين وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين 4598 ط س نصف نقل ملك شركة دواجن ومحملة بكمية من الكتاكيت مع السيرة رقم 8372 ل ص ج ملك شركة للمواد البترولية وذلك بطريق القاهرة / أسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم وتسبب الحادث فى اصابة قائد السيارة الأولى ونفوق 12 ألفا و100 كتكوت وسقوط كمية بسيطة من الزيت بالطريق وتم إزالة آثار الحادث.

وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر المحضر رقم 27077 لسنة 2015 جنح مركز الفيوم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.