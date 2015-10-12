مباحث المطرية تتمكن من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار بالأسلحة والمخدرات

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "محمد س ف" 39 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 1193/2009م المطرية مخدرات لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذا منطقة سكنه مكانا لمزاولة ذلك النشاط.

وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطه وبحوزته بندقيتين خرطوش "شوت جن" عيار 12 مم، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.