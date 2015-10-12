محكمة الأسرة تقضى بـ ١٥٠ ألف جنيه نفقة متعة وعدة لزوجة بعد طلاقها غيابيا

قضت محكمة الأسرة لصالح زوجة بنفقة متعة وعدة بـ١٥٠ألف جنيه، وإلزام الزوج بالمصروفات.

وكانت "سميرة. ج" أقامت دعوى نفقة أمام دائرة العجوزة بمحكمة الأسرة بـإمبابة ضد زوجها صاحب شركة مقاولات "إسلام.ش" بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها وأولادها الثلاثة بعد ١٧ سنة زواج وطالبت بنفقة العدة والمتعة.

وقالت الزوجة بدعواها التى حملت رقم٩٥٦ لسنة ٢٠١٥، "فنيت عمرى معه ولم أشتك يوما من ضيق الحال فى أيام الزواج الأولى، وعندما أصبحت شركته من أكبر الشركات كنت سندا له وأحيانا أعمل بدل منه ليتفرغ للصفقات الكبرى".

وأضافت: "كبرنا نحن الاثنين بعد الكفاح والتعب وظهر على معالمنا مضى الزمن، ولكنه عندها فكر فى نفسه وذهب للمرأة الأصغر سنا وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى".

وتابعت الزوجة، "منه لله ظلمنى ورمانى ورد حبى لى بالإهانة والإساءة يارتنى كنت شوفت نفسى فعلا الرجالة ملهمش أمان".