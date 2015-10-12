شرطة المسطحات المائية تضبط 39 مركبا نيليا ووحدة نهرية مخالفة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.

وأسفرت الحملات الأمنية بقيادة اللواء حامد العقيلى مدير شرطة المسطحات المائية من ضبط 39 مركب نيلى ووحدة نهرية مخالفة.