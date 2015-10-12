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مكافحة المخدرات تحبط تهريب 2500 قرص مخدر

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مكافحة المخدرات تحبط تهريب 2500 قرص مخدر مكافحة المخدرات تحبط تهريب 2500 قرص مخدر
أحبطت الإدارة العامة مكافحة المخدرات تهريب 2565 قرصا مخدرا عبر ميناء القاهرة الجوى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام أحد مهربى الأقراص المخدرة جلب كمية من الأقراص المخدر داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والأجهزة الجمركية تم ضبط "أسامة. م" حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبتفتيشه جمركياً عثر بحوزته على (2565 قرصا مخدرا، 8 جرامات من مخدر الماريجوانا، مبلغ مالى).

اعترف المتهم بجلب الأقراص المخدرة بقصد الاتجار ومخدر الماريجوانا بقصد التعاطى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365