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المرور تضبط 31 ألف مخالفة مرورية و34 سائقا يتعاطون المخدرات

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المرور تضبط 31 ألف مخالفة مرورية و34 سائقا يتعاطون المخدرات المرور تضبط 31 ألف مخالفة مرورية و34 سائقا يتعاطون المخدرات
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 31014 مخالفة مرورية متنوعة، 2369 دراجة بخارية مخالفة، 2369مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.. وضبط (34) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، رفع (191) مركبة بالميادين العامة والشوارع.
>تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى .
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مصر 365