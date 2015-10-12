لو بتعانى من النحافة.. اعرف أسبابها ودور طبيب التغذية فى علاجها

يعانى بعض الأشخاص من نحافة وضآلة أوزانهم بصورة ملحوظة، مما يسبب شعورهم بالقلق والمخاوف من أن يكون وراء هذه النحافة أسباب مرضية. أهم أسباب الإصابة بالنحافة

>يقول الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن النحافة عبارة عن قلة وزن الشخص عن المعدل الطبيعى وفقا لعمره وطوله ووزنه، وهناك بعض الأسباب والعوامل وراء نحافة الأشخاص وأهمها ":

>1)عوامل وراثية مثل طبيعة جسم أفراد الأسرة.

>2)وجود اضطرابات بالجهاز الهضمى والتى تؤدى لفقد الوزن مثل الديدان والطفيلات بالأمعاء، وعدم امتصاص الطعام بصورة جيدة.

>3)التغذية غير المتوازنة صحيًا.

>4)سوء الحالة النفسية والمزاجية.

>5)الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب. أهمية الفحوصات والتحاليل

>ويستكمل د. حماد قائلا "يجب على الأشخاص الذين يعانون من النحافة إجراء فحص للبول لمعرفة وجود زلال لأنه يؤدى إلى استنزاف البروتين الموجود بالجسم، كما يجب عمل تحليل براز للاطمئنان من عدم وجود ديدان أو طفليات". دور طبيب التغذية فى علاج النحافة

>وأضاف د. حماد بعد التأكد من عدم وجود أمراض عضوية يعانى منها الشخص النحيف يأتى هنا دور طبيب التغذية فى علاج نحافة جسمه من خلال وضع برنامج غذائى علاجى ليصل معدل وزنه للوزن الطبيعى.

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شبكةعيونالإخبارية

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