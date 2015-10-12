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القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص

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القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص
أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أن اليوم الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار وزير القوى العاملة فى بيان صادر عن الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.
>وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية"، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

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