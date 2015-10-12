إصابة عشرات الفلسطينيين بالقدس ومواجهات عنيفة فى مخيم "شعفاط"

شهد مخيم شعفاط وبلدة أبوديس بالقدس المحتلة مساء الأحد أعنف مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والشبان الفلسطينيين، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى إصابات بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية، فى وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 3 شهداء مقدسيين.

وفى مخيم شعفاط، قال ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح فى المخيم إن الهدوء الحذر يسود المخيم منذ ساعات المساء الأولى، حيث تنتشر قوات كبيرة على جميع مداخل الحى، إضافة إلى تعزيز قواتها عند الحاجز العسكرى المقام مدخل المخيم، وإلقاء القنابل المضيئة فى سمائه.

وأضاف أن مواجهات متقطعة شهدها المخيم اليوم امتدت لساعات، أصيب خلالها العشرات بالأعيرة المطاطية وبحالات اختناق، إضافة إلى إصابتين بالرصاص الحى.

>