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مستشار ملكة بريطانيا: نحتاج استراتيجية وليس حججا واهية للتدخل فى سوريا

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مستشار ملكة بريطانيا: نحتاج استراتيجية وليس حججا واهية للتدخل فى سوريا مستشار ملكة بريطانيا: نحتاج استراتيجية وليس حججا واهية للتدخل فى سوريا
قال فيليب ساندز مستشار ملكة بريطانيا وأستاذ القانون فى جامعة لندن إنه بينما يُهيّئ ديفيد كاميرون الأجواء للعودة إلى مجلس العموم لطلب دعم من أجل قصْف سوريا، فإن البعض سيبحث عبثا عن استراتيجية طويلة المدى ليهتدى بها كاميرون.

ورصد فى مقال نشرته الـ فاينانشيال تايم قول كاميرون فى حوار الأسبوع الماضى "نريد سوريا متحررة من الأسد ومن داعش"، وعلّق ساندز قائلا إن هذا "طموح" يتعذر تسميته "سياسة"، ومن ثم لن يسمح القانون الدولى بدعم هذا الطموح بالقوة.

ولفت إلى أنه قبل نحو شهر، سلكت حكومة كاميرون مسلكا آخر مختلفا، وهو الاحتجاج بدعوى الدفاع عن النفس؛ بعد مقتل اثنين من الرعايا البريطانيين يُعتقد أنهما مجندان بداعش، جراء قصف شنته طائرات بدون طيار فى سوريا، ولكن بعد أيام قليلة تبين أن الحجة غير المسبوقة كانت واهية لدرجة تحول دون تقديمها للأمم المتحدة لشرعنة قصْف سوريا.

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