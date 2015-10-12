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مسئول لبنانى يشدد على حاجة الشرق الأوسط إلى هبات لمواجهة أزمة اللاجئين

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مسئول لبنانى يشدد على حاجة الشرق الأوسط إلى هبات لمواجهة أزمة اللاجئين مسئول لبنانى يشدد على حاجة الشرق الأوسط إلى هبات لمواجهة أزمة اللاجئين
أعلن مسئول لبنانى الأحد ان الشرق الأوسط بحاجة إلى هبات وليس إلى قروض لمواجهة الازمة الناجمة عن تدفق ملايين اللاجئين بسبب النزاعات فى المنطقة.

وصرح المدير العام للمالية فى لبنان آلان بيفانى غداة اعلان الامم المتحدة والبنك الدولى بادرة دعم لدول الشرق الاوسط والمغرب العربى فى مجال الهجرة ان هذه المساعدات يجب ان تكون دون فوائد.

وقال بيفانى لوكالة فرانس برس على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى ليما "الدعم يجب ان يتم عبر هبات وليس قروضا" مضيفا "سنواصل رفض القروض قدر المستطاع".

ومع ان وسائل الاعلام ركزت مؤخرا على الصعوبات التى تواجهها اوروبا امام تدفق لاجئين سوريين خصوصا، إلا ان الدول المجاورة لسوريا فى المنطقة استقبلت اكثر من اربعة ملايين شخص فروا من النزاع المستمر منذ خمس سنوات تقريبا.

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