The Expendables 4 سيرى النور والفضل للصين!!!

بيروت _ إدي اسطا

عندما أطلق The Expendables عام 2010 كان الجمهور يتوق الى مشاهدة فيلم يذكّره بأفلام الاكشن التي برزت في ثمانينات القرن الماضي، ما ساهم في نجاح الجزء الأول من السلسلة والثاني أيضاً لكن النجاح لم يكن من نصيب الجزء الثالث والسبب أن الشركة المنتجة أرادت تغيير تصنيفه والسماح للذين يبلغون 13 عاماً وما فوق بمشاهدته وعمدت الى إزالة المشاهد الدموية منه وهذا القرار ساهم في عدم نجاحه كسلفيه على شباك التذاكر في أميركا. لم يكن هذا السبب الوحيد في فشل الفيلم بل قرصنته قبل ثلاثة أسابيع من إطلاقه ساهم في ذلك أيضاً.

رغم ذلك لم يتراجع المخرج والممثل Sylvester Stallone عن محاولة إنتاج جزء رابع منه وهذا ما حصل فعلاً بعد إعلان شركة Nu Image/Millenium أن تصوير الجزء الجديد سيبدأ العام المقبل مع 100 مليون دولار كميزانية دون الكشف عن المخرج والممثلين الذين سيشاركون في بطولته. كما صرّح مصدر مسؤول في الشركة المذكورة أن الضوء الأخضر للبدء بإنتاج The Expendables 4 جاء بعد مساهمة شركة SP International Pictures للمنتج Steven Paul والتي تمثّل شركتين صينيتين هما SSXH Bejing و Max Screen Film Distribution.

يذكر أن فيلم آخر سيتم تمويله من خلال هذا الاتفاق عنوانه Security ويشارك في بطولته Antonio Banderas و Ben Kingsley.