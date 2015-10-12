وزارة التموين: مخزون الأرز يكفى أصحاب البطاقات 3 شهور

أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون الأرز التموينى يكفى أصحاب البطاقات التموينية لمده 3 شهور، لافتا إلى أنه يتم توفير سلعة الأرز أولا بأول وتوزيعه لبقالى التموين ومنافذ صرف السلع المدعمة فى مختلف المحافظات تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن منظومة السلع التموينية الجديدة أتاحت لأصحاب البطاقات اختيار السلع التموينية التى تتناسب مع كل أسرة إضافة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تعمل على توفير سلعة الأرز بشكل مستمر فى مختلف منافذ التوزيع.

كانت وزارة التموين، قد قررت تطبيق جديد لصرف السلع المدعمة، بتوفير العديد من السلع الغذائية وعدم اقتصار السلع المدعمة على الزيت والسكر والأرز ليقوم كل صاحب بطاقة باختيار ما يناسبه من السلع وخصم قيمه السلعة من الدعم المخصص لكل مواطن والمحدد بـ 15 جنيها شهريا.

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