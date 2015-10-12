مختار نوح: حكم أردوغان اقترب من النهاية.. وتركيا لن تتحالف مع الإسلاميين

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن حكم رجب طيب أردوغان يترنح، بسبب الأعمال الإرهابية التى تشهدها تركيا خلال فترات متتالية، موضحا أن المظاهرات التى تخرج ضد أردوغان ستتزايد خلال الفترة المقبلة.

وأكد نوح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حكم أردوغان اقترب من النهاية، لافتا أنه حال سقوط حكم حزب العدالة والتنمية، لن تعود تركيا مرة أخرى للتحالف مع الإخوان والإسلاميين وستعدل سياساتها الخارجية بشكل كامل.

نجل أردوغان يمنح نفسه أرضا بإسطنبول بسعر مليون دولار بدلا من 200 مليون