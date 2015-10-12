مميش: عبور 112 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة قدرها 6.7 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال اليومين الماضيين عبور 112 سفينة بحمولة قدرها 6 ملايين و679 ألف طن حمولات مختلفة؛ منها 52 سفينة عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب، و70 سفينة عبرت القناة القديمة من الشمال دون توقف.

وكشفت تقارير ملاحية، أن يوم السبت الماضى شهد المجرى الملاحى للقناة عبور 53 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 3 ملايين و10 آلاف طن بضائع صب، حيث عبرت 28 سفينة القناة القديمة بحمولة قدرها مليونًا 440 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARCHEN MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى مصر.

كما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 25 سفينة، بحمولة قدرها مليون و569 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إسبانيا.

وأشارت التقارير الملاحية، إلى أنه، أمس الأحد، عبرت 59 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و579 طنًا سفن بضائع صب من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 32 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و41 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية SMASGM CHRIFTOBHE CALOMP بحمولة قدرها 163 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات العربية.

كما عبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونًا و538 طنًا، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافوريةABL MERLION بحمولة قدرها 158 ألف طن.

- مميش: نسعى لتحقيق الأمان للسفن العابرة للقناة عبر تطوير نظام المتابعة

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